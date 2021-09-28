Петржела считает, что «Зениту» не стоит рассчитывать на выход в плей-офф Лиги чемпионов

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Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против шведского «Мальмё».
Петржела считает, что «Зениту» не стоит рассчитывать на выход в плей-офф Лиги чемпионов
  • AP

«Очень верю в победу «Зенита». Будет тяжёлая игра, «Мальмё» — крепкая команда, играющая в быстрый футбол. Думаю, что «Зенит» обыграет  «Мальмё» с минимальным счетом. Если питерцы хотят занять третье место в группе, то в матчах со шведами необходимо набирать шесть очков», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, рассчитывать на выход в плей-офф Лиги чемпионов «Зениту» сложновато.

«Ювентус» и «Челси» не оставят много шансов, но в Лигу Европы нужно выходить обязательно», — сказал он.

Матч «Зенит» — «Мальмё» состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:45 мск.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал высказывание наставника туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, что матчи петербургской команды будут ключевыми в Лиге чемпионов.

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