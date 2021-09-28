Семак назвал «Челси» фаворитом группы в Лиге чемпионов

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о словах наставника туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, сказавшего, что матчи петербургской команды будут ключевыми в Лиге чемпионов.
Семак назвал «Челси» фаворитом группы в Лиге чемпионов
  • Reuters

«Думаю, Аллегри имел в виду, что игры с нами будут на экваторе группового этапа, стыковые встречи часто определяют места в таблице. Думаю, он хотел сказать про расположение, а не про то, кто фаворит. Фаворит группы — лондонский «Челси», победитель Лиги чемпионов. Но и в силе туринской команды никто не сомневается», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» — «Мальмё» состоится 29 сентября. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:45 мск.

Ранее Семак поделился мнением об уровне шведского «Мальмё» перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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