Семак оценил уровень «Мальмё» перед матчем Лиги чемпионов

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об уровне шведского «Мальмё» перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мальмё» — достаточно опытная команда, которая много забивает. У них есть хорошие нападающие Бирманчевич и Чолак, в полузащите опытные футболисты. В защите есть Ахмедходжич, за ним присматривают многие европейские команды. В плане качества игры это один из лидеров шведского футбола. О силе команды говорит и то, что они прошли «Лудогорец», «Рейнджерс» в отборочном турнире Лиги чемпионов. Нам предстоят очень сложные игры», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» — «Мальмё» состоится 29 сентября. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:45 мск.

Ранее сообщалось, что греческая бригада арбитров обслужит матч «Зенит» — «Мальмё».