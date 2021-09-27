Греческая бригада арбитров обслужит матч «Зенит» — «Мальмё»

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовала судейские назначения на матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встречу между петербургским «Зенитом» и «Мальмё» обслужит бригада арбитров из Греции под руководством Тасоса Сидиропулоса.

Помогать главному арбитру будут его соотечественники Полихронос Костарас и Лазарос Димитриадис, а также Яннис Пападопулос в роли резервного судьи.

Работать с системой VAR будут Хосе Мария Санчес и Гильермо Куадра из Испании.

Игра «Зенита» и «Мальмё» состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:45 мск.

Ранее защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ с «Нижним Новгородом».