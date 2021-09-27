Дивеев считает, что ЦСКА будет непросто в матче с «Нижним Новгородом»

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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги с «Нижним Новгородом».
Дивеев считает, что ЦСКА будет непросто в матче с «Нижним Новгородом»
  • РИА Новости

«Нам важно подкрепить хорошие результаты прошедших игр очередной победой. Но будет непросто. Мы играли с «Нижним Новгородом» летом, и они показали себя сложной командой. Но надеюсь, что в день рождения смогу отпраздновать победу!» — приводит слова Дивеева официальная страница ЦСКА в Twitter.

Встреча «Нижний Новгород» — ЦСКА состоится 27 сентября. Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги благодаря голу Антона Заболотного.

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