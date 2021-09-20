Гол Заболотного принёс ЦСКА победу над «Спартаком» в матче РПЛ

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Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Заболотного принёс ЦСКА победу над «Спартаком» в матче РПЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-синих.

Единственный мяч на 81-й минуте забил Антон Заболотный после неудачного выноса защитника красно-белых Максимилиано Кофрие.

При этом Заболотный на последних минутах игры получил красную карточку. Таким образом, хозяева завершали встречу вдесятером, хотя это и не помогло команде Руя Витории отыграться.

Подопечные Алексея Березуцкого набрали 13 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» (10 очков) находится на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Карасёв не засчитал гол форварда «Спартака» Квинси Промеса в матче с ЦСКА из-за офсайда.

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