Карасёв не засчитал гол Промеса в матче с ЦСКА из-за офсайда

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Арбитр Сергей Карасёв не стал засчитывать мяч нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в ворота столичного ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.
Карасёв не засчитал гол Промеса в матче с ЦСКА из-за офсайда
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Промес поразил ворота Игоря Акинфеева после передачи Зелимхана Бакаева, но судья увидел офсайд.

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Яка Бийол был заменён в матче со «Спартаком» из-за травмы.

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