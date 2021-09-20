Карасёв не засчитал гол Промеса в матче с ЦСКА из-за офсайда
Арбитр Сергей Карасёв не стал засчитывать мяч нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в ворота столичного ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.
- @fcsm_official
Промес поразил ворота Игоря Акинфеева после передачи Зелимхана Бакаева, но судья увидел офсайд.
Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Яка Бийол был заменён в матче со «Спартаком» из-за травмы.
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