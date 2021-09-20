Футболист ЦСКА Бийол был заменён в матче со «Спартаком» из-за травмы

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол получил травму в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

В начале второго тайма Бийол присел на газон после борьбы с форвардом красно-белых Джорданом Ларссоном и был заменён на 51-й минуте. Вместо него на поле вышел Кристиян Бистрович.

В первой половине игры Бийол получил мячом в лицо, из-за чего у него пошла кровь. Медики оказали ему первую помощь, и он продолжил встречу.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» не забили друг другу в первом тайме матча восьмого тура РПЛ.