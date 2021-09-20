Футболист ЦСКА Бийол был заменён в матче со «Спартаком» из-за травмы

Короткая ссылка
Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол получил травму в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Футболист ЦСКА Бийол был заменён в матче со «Спартаком» из-за травмы
  • РИА Новости

В начале второго тайма Бийол присел на газон после борьбы с форвардом красно-белых Джорданом Ларссоном и был заменён на 51-й минуте. Вместо него на поле вышел Кристиян Бистрович.

В первой половине игры Бийол получил мячом в лицо, из-за чего у него пошла кровь. Медики оказали ему первую помощь, и он продолжил встречу.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» не забили друг другу в первом тайме матча восьмого тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить