ЦСКА и «Спартак» не забили друг другу в первом тайме матча восьмого тура РПЛ

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Завершился первый тайм матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком».
ЦСКА и «Спартак» не забили друг другу в первом тайме матча восьмого тура РПЛ
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Первая половина игры, которая проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счётом 0:0.

Армейцы нанесли три удара по воротам соперника, но ни один не достиг цели, а красно-белые семь раз били по воротам — три удара пришлись в створ.

Форвард хозяев Антон Заболотный на 43-й минуте получил жёлтую карточку.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Руй Витория объяснил выбор стартового состава на матч с ЦСКА.

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