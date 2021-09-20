ЦСКА и «Спартак» не забили друг другу в первом тайме матча восьмого тура РПЛ

Завершился первый тайм матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком».

Первая половина игры, которая проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счётом 0:0.

Армейцы нанесли три удара по воротам соперника, но ни один не достиг цели, а красно-белые семь раз били по воротам — три удара пришлись в створ.

Форвард хозяев Антон Заболотный на 43-й минуте получил жёлтую карточку.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Руй Витория объяснил выбор стартового состава на матч с ЦСКА.