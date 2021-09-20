Витория: мы должны быть отважными, смелыми и сыграть с ЦСКА так, как от нас ждут болельщики

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория объяснил выбор стартового состава на матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Начнём с того, что Литвинов и Умяров очень хорошо поработали на тренировках. Также у нас есть небольшие проблемы с Романом Зобниным, который получил травму в прошлой игре. Хендрикс не до конца восстановился. Потому такое решение данной проблемы выбрали. Конечно, мы прекрасно знаем, что означает дерби. Матч «Спартак» — ЦСКА не требует дополнительных представлений. Мы чувствуем большую ответственность. Мы должны быть отважными, смелыми и сыграть так, как от нас ждут болельщики», — заявил тренер в эфире «Матч ТВ».

Матч ЦСКА и «Спартака» состоится 20 сентября на «ВЭБ Арене», начало встречи — в 19:30 мск.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко не исключил увольнения Витории после матча с ЦСКА.