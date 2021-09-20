Калиниченко не исключил увольнения Витории после матча с ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался относительно дальнейшей судьбы нынешнего главного тренера красно-белых Руя Витории в преддверии дерби с ЦСКА.

«Возможно, матч с ЦСКА окажется последним для Руя Витории в «Спартаке». Статистику можно исправить, если произойдут какие-то изменения в команде и в клубе. Пока я надеюсь, что мы просто должны выиграть какой-то матч по теории вероятности. Практически с момента своего прихода в клуб Витория оказался заложником ситуации. Он пытается что-то изменить, но подспудно ждёт, когда его уволят», — приводит слова Калиниченко «Матч ТВ».

20 сентября в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги состоится матч ЦСКА — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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