«Шериф» в сезоне-2020/2021 набрал больше очков в рейтинге УЕФА, чем все клубы из России суммарно
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«Шериф», который в нынешнем сезоне дебютировал на групповом этапе, обыграл «Шахтёр» (2:0) и мадридский «Реал» (2:1).
В нынешнем розыгрыше еврокубков молдавские команды набрали 18 очков (15 из них на счету команды Юрия Вернидуба) и с коэффициентом 4,5 балла делят третье место со Швейцарией. Впереди них только Нидерланды (5,200) и Швеция (4,875).
У России 38-я позиция — 8,5 зачётных очка и коэффициент 1,7 балла.
Ранее сообщалось, что «Шериф» обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов.