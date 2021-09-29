«Шериф» в сезоне-2020/2021 набрал больше очков в рейтинге УЕФА, чем все клубы из России суммарно

Тираспольский «Шериф» за два тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА уже существенно пополнил копилку Молдавии в таблице коэффициентов.

«Шериф», который в нынешнем сезоне дебютировал на групповом этапе, обыграл «Шахтёр» (2:0) и мадридский «Реал» (2:1).

В нынешнем розыгрыше еврокубков молдавские команды набрали 18 очков (15 из них на счету команды Юрия Вернидуба) и с коэффициентом 4,5 балла делят третье место со Швейцарией. Впереди них только Нидерланды (5,200) и Швеция (4,875).

У России 38-я позиция — 8,5 зачётных очка и коэффициент 1,7 балла.

Ранее сообщалось, что «Шериф» обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов.