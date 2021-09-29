Анчелотти пожаловался на судей в матче с «Шерифом»

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о судействе в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с молдавским «Шерифом» (1:2).

«Что-то было с четвёртым арбитром, потому что я почувствовал недостаточное уважение ко мне. Я сказал ему, что провёл 130 матчей в Лиге чемпионов, и это был первый раз, когда меня наказали за то, что я не делал», — цитирует Анчелотти пресс-служба «Реала».

Он добавил, что судья ответил ему, что тренер вышел на поле.

Напомним, что в матче Анчелотти получил жёлтую карточку.

«Реал» проиграл со счётом 1:2 «Шерифу» на своём поле.

Ранее Вратарь «Шерифа» побил рекорд Акинфеева на «Сантьяго Бернабеу».

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