Анчелотти пожаловался на судей в матче с «Шерифом»
«Что-то было с четвёртым арбитром, потому что я почувствовал недостаточное уважение ко мне. Я сказал ему, что провёл 130 матчей в Лиге чемпионов, и это был первый раз, когда меня наказали за то, что я не делал», — цитирует Анчелотти пресс-служба «Реала».
Он добавил, что судья ответил ему, что тренер вышел на поле.
Напомним, что в матче Анчелотти получил жёлтую карточку.
«Реал» проиграл со счётом 1:2 «Шерифу» на своём поле.
Ранее Вратарь «Шерифа» побил рекорд Акинфеева на «Сантьяго Бернабеу».