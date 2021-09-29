Вернидуб ответил Кюйту на слова, что «Шерифу» не место в Лиге чемпионов

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб ответил нидерландскому футболисту Дирку Кюйту, который ранее заявил, что клубу не место в Лиге чемпионов.

«Я рад, что мы нарушили его идиллию. Дальше мы будем работать от игры к игре», — сказал Вернидуб на пресс-конференции.

Он отметил, что команда не сделала ничего сверхъестественного. Тренер признался, что у него зашкаливают эмоции.

«В нашу сторону летели стрелы со стороны больших футболистов, но мы доказываем, что это наше место и мы его заслуженно добыли», — добавил тренер.

Напомним, что в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шериф» на «Сантьяго Бернабеу» обыграл «Реал» со счётом 2:1.

Ранее в Госдуме призвали российские клубы учиться у молдавского «Шерифа».