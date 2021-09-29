Вернидуб ответил Кюйту на слова, что «Шерифу» не место в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб ответил нидерландскому футболисту Дирку Кюйту, который ранее заявил, что клубу не место в Лиге чемпионов.
Вернидуб ответил Кюйту на слова, что «Шерифу» не место в Лиге чемпионов
  • AP

«Я рад, что мы нарушили его идиллию. Дальше мы будем работать от игры к игре», — сказал Вернидуб на пресс-конференции.

Он отметил, что команда не сделала ничего сверхъестественного. Тренер признался, что у него зашкаливают эмоции.

«В нашу сторону летели стрелы со стороны больших футболистов, но мы доказываем, что это наше место и мы его заслуженно добыли», — добавил тренер.

Напомним, что в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шериф» на «Сантьяго Бернабеу» обыграл «Реал» со счётом 2:1.

Ранее в Госдуме призвали российские клубы учиться у молдавского «Шерифа».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить