Вернидуб ответил Кюйту на слова, что «Шерифу» не место в Лиге чемпионов
- AP
«Я рад, что мы нарушили его идиллию. Дальше мы будем работать от игры к игре», — сказал Вернидуб на пресс-конференции.
Он отметил, что команда не сделала ничего сверхъестественного. Тренер признался, что у него зашкаливают эмоции.
«В нашу сторону летели стрелы со стороны больших футболистов, но мы доказываем, что это наше место и мы его заслуженно добыли», — добавил тренер.
Напомним, что в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шериф» на «Сантьяго Бернабеу» обыграл «Реал» со счётом 2:1.
Ранее в Госдуме призвали российские клубы учиться у молдавского «Шерифа».