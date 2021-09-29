Воробьёв: назначение Хачатурянца на пост главы РПЛ будет правильным шагом

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Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв прокомментировал возможное назначение на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ) главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца в случае ухода Сергея Прядкина.
Воробьёв: назначение Хачатурянца на пост главы РПЛ будет правильным шагом
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«Насколько я понимаю, Хачатурянц генетически не закодирован никакими паттернами РПЛ. Это человек со стороны, что лучше, чем тот, кто находится внутри РПЛ. Новый руководитель должен быть не из этих топей, выступить в роли мелиоратора и осушить это болото. Поэтому кандидатура на пост точно должна исходить от РФС. Это будет правильным шагом, так как реформы и перемены в лиге должны свершиться: чем раньше, тем лучше», — заявил в интервью RT Воробьёв.

СМИ сообщили, что Прядкин может покинуть свой пост. А его место займёт глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Также отмечалось, что клубы РПЛ намерены вынести Прядкину вотум недоверия.

Напомним, что Прядкин возглавил РПЛ в 2007 году.

Ранее Воробьёв прокомментировал возможный уход Сергея Прядкина с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

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