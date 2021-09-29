Воробьёв — о возможной отставке Прядкина: реформы в РПЛ давно созрели

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв прокомментировал возможный уход Сергея Прядкина с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Пока это всё на уровне слухов. Но могу сказать, что реформы в РПЛ давно созрели. И действительно, «мавр сделал своё дело» и может уйти. Эти слова Шиллера подходят для ситуации в российском футболе. В своё время сложилась некоторая асимметрия между РФС и РПЛ, когда слишком много свободы предоставилось лиге. К сожалению, в РПЛ этим воспользовались не лучшим образом. Результат в виде выступлений российских клубов в Европе мы видим сейчас. «Шериф» набрал больше очков, чем наши команды, вместе взятые. Это точно нас не красит. Трудно рассчитывать на новые результаты со старыми методами и людьми. Естественно, реформы должны проводить свежие лица», — заявил в интервью RT Воробьёв.

СМИ сообщили, что Прядкин может покинуть свой пост. А его место займёт глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Также отмечалось, что клубы РПЛ намерены вынести Прядкину вотум недоверия.

Напомним, что Прядкин возглавил РПЛ в 2007 году.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном уходе Сергея Прядкина с поста главы Российской премьер-лиги (РПЛ).