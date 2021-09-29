Колосков — о возможной отставке главы РПЛ Прядкина: это всё пустые фантазии

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном уходе с поста главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина.
Колосков — о возможной отставке главы РПЛ Прядкина: это всё пустые фантазии
  • РИА Новости

«Вчера говорил с людьми из РФС, и даже намёка не было на какие-то изменения. Поэтому для меня это большая неожиданность. Во-первых, Прядкина недавно переизбрали. Во-вторых, сезон в самом разгаре. Ну какое отношение к пандемии имеет Прядкин? Это всё пустые фантазии. Кто-то где-то что-то сказал, но неизвестно, от кого именно исходит информация. Ерунда какая-то. Если всё дело в реформах, то они будут не раньше следующего сезона. То есть ещё только через семь-восемь месяцев. Когда по этому поводу появится официальное заявление, тогда и можно будет комментировать. А сейчас это всё пустые разговоры», — заявил в интервью RT Колосков.

СМИ сообщили, что Прядкин может покинуть свой пост. А его место займёт глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Также отмечалось, что клубы РПЛ намерены вынести вотум недоверия Прядкину.

Напомним, что Прядкин возглавил РПЛ в 2007 году.

Ранее Хачатурянц отреагировал на своё возможное назначение на пост президента РПЛ.

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