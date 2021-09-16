Прядкин: РПЛ проанализировала стоимость медиаправ
- РИА Новости
«Мы проанализировали стоимости наших медиаправ, чтобы получить по ним объективную оценку. Данная оценка позволяет нам ориентироваться и понимать ценовой диапазон, в котором мы находимся», — цитирует Прядкина РИА Новости.
По его словам, оценка была сделана в двух значениях — это потенциал рефинансирования на текущем рынке и сравнительный анализ.
Он добавил, что все последние события доказывают, что РПЛ правильно оценивает текущий потенциал.
«Это очень полезное знание, учитывая тот факт, что права всегда реализовывались на бесконкурентной основе», — заявил Прядкин.
РПЛ отказалась от приоритетного предложения «Матч ТВ» и объявила о проведении конкурса на реализацию медиаправ. Тендер должен состояться до 11 октября.
Контракт РПЛ с телеканалом «Матч ТВ» на трансляцию игр чемпионата России истекает по окончании сезона-2021/22. На данный момент на право показывать соревнования претендуют несколько сервисов, среди которых онлайн-кинотеатр Okko.
Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что РПЛ проведёт конкурс на реализацию медиаправ.