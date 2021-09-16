Прядкин: РПЛ проанализировала стоимость медиаправ

Короткая ссылка
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что РПЛ провела анализ стоимости своих медиаправ на показ матчей чемпионата страны по футболу.
Прядкин: РПЛ проанализировала стоимость медиаправ
  • РИА Новости

«Мы проанализировали стоимости наших медиаправ, чтобы получить по ним объективную оценку. Данная оценка позволяет нам ориентироваться и понимать ценовой диапазон, в котором мы находимся», — цитирует Прядкина РИА Новости.

По его словам, оценка была сделана в двух значениях — это потенциал рефинансирования на текущем рынке и сравнительный анализ.

Он добавил, что все последние события доказывают, что РПЛ правильно оценивает текущий потенциал.

«Это очень полезное знание, учитывая тот факт, что права всегда реализовывались на бесконкурентной основе», — заявил Прядкин.

РПЛ отказалась от приоритетного предложения «Матч ТВ» и объявила о проведении конкурса на реализацию медиаправ. Тендер должен состояться до 11 октября.

Контракт РПЛ с телеканалом «Матч ТВ» на трансляцию игр чемпионата России истекает по окончании сезона-2021/22. На данный момент на право показывать соревнования претендуют несколько сервисов, среди которых онлайн-кинотеатр Okko.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что РПЛ проведёт конкурс на реализацию медиаправ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить