Прядкин: РПЛ проанализировала стоимость медиаправ

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что РПЛ провела анализ стоимости своих медиаправ на показ матчей чемпионата страны по футболу.

«Мы проанализировали стоимости наших медиаправ, чтобы получить по ним объективную оценку. Данная оценка позволяет нам ориентироваться и понимать ценовой диапазон, в котором мы находимся», — цитирует Прядкина РИА Новости.

По его словам, оценка была сделана в двух значениях — это потенциал рефинансирования на текущем рынке и сравнительный анализ.

Он добавил, что все последние события доказывают, что РПЛ правильно оценивает текущий потенциал.

«Это очень полезное знание, учитывая тот факт, что права всегда реализовывались на бесконкурентной основе», — заявил Прядкин.

РПЛ отказалась от приоритетного предложения «Матч ТВ» и объявила о проведении конкурса на реализацию медиаправ. Тендер должен состояться до 11 октября.

Контракт РПЛ с телеканалом «Матч ТВ» на трансляцию игр чемпионата России истекает по окончании сезона-2021/22. На данный момент на право показывать соревнования претендуют несколько сервисов, среди которых онлайн-кинотеатр Okko.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что РПЛ проведёт конкурс на реализацию медиаправ.