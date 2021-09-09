Червиченко — о тендере на медиаправа: конкуренция отлично скажется на качестве трансляций

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что правление Российской премьер-лиги (РПЛ) проведёт конкурс на реализацию медиаправ по показу матчей чемпионата России по футболу.
Червиченко — о тендере на медиаправа: конкуренция отлично скажется на качестве трансляций
  • РИА Новости

«Конкуренция отлично скажется на качестве трансляций. Складывается впечатление, что у большинства биполярное расстройство. Права должны быть самоокупаемые», — цитирует слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Червиченко понимает, почему подавляющее число клубов проголосовали за проведение тендера. По его мнению, они хотят получит реальную цену на медиаправа, а не ту, которую им навязывают.

«Тем более если есть компании, которые могут заплатить больше. Если «Матч ТВ» не в состоянии заплатить такие деньги, значит, они плохо работают», — сказал Червиченко.

РПЛ отказалась от приоритетного предложения «Матч ТВ» и объявила о проведении тендера.

По сообщениям СМИ, против его проведения проголосовал лишь «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Контракт РПЛ с телеканалом «Матч ТВ» на трансляцию игр чемпионата России истекает по окончании сезона-2021/22. На данный момент на право показывать соревнования претендуют несколько сервисов, среди которых онлайн-кинотеатр Okko.

Ранее в РПЛ подтвердили проведение тендера на реализацию медиаправ.

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