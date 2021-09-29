Вызов Лунёва, доверие Агаларову и дефицит латералей: чем примечателен состав России на матчи со Словакией и Словенией

Окончательный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года вызвал больше вопросов, чем аналогичный ростер месячной давности. С одной стороны, с приглашением Гамида Агаларова и Дениса Глушакова подтвердилась тенденция привлечения в команду сильнейших на данный момент футболистов. С другой — Валерий Карпин отказался от кандидатуры набравшего приличную форму Антона Зиньковского, а тренер вратарей Виталий Кафанов включил в состав Андрея Лунёва, который в этом сезоне не выходил на поле в составе «Байера».

Привлечение Лунёва

Главный тренер Валерий Карпин не раз отмечал, что шанс проявить себя в сборной России получат те, кто находится в лучшей форме в данный конкретный момент. И это касалось не только полевых игроков, но и вратарей. Именно из-за этого в сентябре матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой пропустил Матвей Сафонов (на минуточку, основной голкипер коллектива в двух заключительных встречах Евро-2020). И тем удивительнее, что на игры со Словакией и Словенией в заявку попал Андрей Лунёв, ни разу не выходивший на поле после перехода в леверкузенский «Байер».

Наверняка его вызов во многом обусловлен неидеальным психологическим состоянием его сменщика в «Зените» — Станислава Крицюка. По словам тренера вратарей Виталия Кафанова, переход в новый клуб вкупе с дебютом в Лиге чемпионов стали для него серьёзным стрессом, а первое приглашение в сборную России с 2016 года могло осложнить ситуацию.

Стоит отметить, что всецело отвечающий за вратарей Кафанов попытался аргументировать своё решение. Он отметил, что «отсутствие игровой практики можно заменить в тренировочном процессе», а также объяснил доверие к Лунёву высоким уровнем партнёров по «Байеру». Но в таком случае на вызов вполне мог рассчитывать условный Михаил Кержаков — запасной вратарь чемпиона России трёх последних лет. Безусловно, нахождение в заявке Андрея может быть обусловлено попыткой как подбодрить самого спортсмена, так и проверить, в каком состоянии он пребывает после переезда в Германию. Но так или иначе его приглашение остаётся одним из самых необычных во времена правления Карпина.

Нехватка фланговых защитников

Если на вратарской позиции в сборной России серьёзная конкуренция, а вне заявки остаются даже представители действующих чемпионов страны, то на флангах обороны о подобном можно только мечтать. Сначала Марио Фернандес объявил о завершении выступлений за национальную команду, а затем травму получил Вячеслав Караваев. Так Карпин всего за несколько недель потерял сразу двух основных правых защитников. На данный момент выступить в этом амплуа могут разве что Алексей Сутормин, исполняющий те же обязанности в «Зените», и Илья Самошников. Футболист «Рубина» несколько раз закрывал эту бровку в прошлом сезоне, а в игре с Хорватией по ошибке расположился на ней после выхода на замену. Также небольшой опыт игры правым защитником есть у Далера Кузяева.

Шанс для Глушакова

Зато в центральной линии сборной России уровень конкуренции лишь возрос. Этому поспособствовал вызов Дениса Глушакова, который довольно впечатляюще провёл первые девять туров нынешнего сезона. Как минимум с точки зрения статистики. На счету 34-летнего ветерана шесть голов в РПЛ (три — с пенальти), а также результативная передача в Кубке России.

С одной стороны, приглашение Глушакова всецело соответствует принципам Карпина. Успешное выступление за клуб помогло полузащитнику попасть сначала в расширенный, а затем и в окончательный список на октябрьские матчи отбора — отличная мотивация как для молодых, так и для более опытных футболистов. Но получит ли Денис игровое время, пока не ясно. За место в центре полузащиты ему придётся бороться с Александром Головиным, Александром Ерохиным и тем же Кузяевым. И пока сложно сказать, что он превосходит кого-либо из них.

Предпочтение Агаларову

В один ряд с Глушаковым можно поставить и нападающего «Уфы». Гамид Агаларов за первые девять туров отличился восемь раз и уже сделал заявку на звание одного из главных открытий сезона. Но даже несмотря на это, его вызов в сборную не считался делом решённым. Хотя бы потому, что 21-летний форвард ещё имеет право выступать за молодёжку и является одним из её лидеров. В сентябре он помог команде набрать три очка в противостояниях с Испанией и Мальтой, записав на свой счёт три гола и одну передачу.

Во времена Станислава Черчесова это могло считаться достойным аргументом, чтобы не приглашать футболиста во взрослую команду, но Карпин руководствуется другими принципами. Судя по всему, интересы главной сборной он ставит выше, поэтому и вызывает Агаларова. И это с учётом того, что во встречах со Словакией и Словенией тому вряд ли представится возможность проявить себя. Появление на поле Фёдора Смолова или Антона Заболотного выглядит более вероятным. Гамид, во-первых, уступает в плане опыта, а во-вторых — лишь дважды в сезоне играл в схеме с одним центральным нападающим. В первых турах «Уфа» делала ставку на формацию 3-5-2, в которой молодой форвард соседствовал с Вячеславом Кротовым и Тимуром Жамалетдиновым.

Невызов Зиньковского и Бакаева

В то же время не все ярко проявившие себя футболисты попали в окончательную заявку сборной на игры в октябре. И одним из таких стал Антон Зиньковский. В сентябре вингер «Крыльев Советов» хорошо сыграл в матчах с «Локомотивом» и «Ростовом», а затем и вовсе поразил ворота «Зенита». Однако этого оказалось недостаточно, чтобы убедить Карпина. Сам футболист признался, что расстроен подобным решением, добавив, что не до конца понимает причину своего невызова.

Судя по всему, главного тренера устраивает подбор вингеров. Справа могут сыграть Алексей Ионов и Денис Макаров, а Алексей Миранчук и Рифат Жемалетдинов способны закрыть оба фланга. Исходя из этого, перспективы Зиньковского выглядели туманными. То же самое можно сказать и о Зелимхане Бакаеве. Но в случае с хавбеком «Спартака» стоит отметить, что тот не может похвастать ни постоянным местом в основе своего коллектива, ни продуктивностью. На данный момент на его счету лишь пять выходов в основе и минимум результативных действия (0 + 2).

Что касается Максима Мухина и Константина Тюкавина, то обоим было непросто выдержать конкуренцию за место в сборной. В опорной зоне команда располагает рядом качественных исполнителей, а в атакующей линии с лихвой должно хватить трёх футболистов. Пока нет никаких оснований предполагать, что Карпин отойдёт от излюбленной 4-3-3, где есть место лишь одному центрфорварду. Поэтому молодые игроки весьма логично отправились в молодёжку. Там они смогут получить практику и помочь коллективу в борьбе за путёвку на ЧМ-2023.