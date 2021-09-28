«РБ Спорт»: вратарю сборной России Гилерме требуется операция

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме испытывает сильную боль в ахилловом сухожилии после каждой игры.

Как сообщает «РБ Спорт», после каждой встречи у вратаря воспаляется ахиллово сухожилие, поэтому ему требуются один-два дня отдыха без нагрузок.

Для полного выздоровления Гилерме требуется операционное вмешательство. Однако в случае операции он выйдет из строя на два месяца, поэтому ему приходится играть на уколах и через боль.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала график подготовки сборной России к матчам отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года со Словакией и Словенией.