РФС опубликовал график подготовки сборной России к матчам со Словакией и Словенией

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала график подготовки сборной России к матчам отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года со Словакией и Словенией.

Сбор национальной команды состоится 3 октября в учебно-тренировочном центре в Новогорске.

7 октября команда вылетит в Казань на встречу со Словакией, откуда 10 октября отправится на игру со Словенией в Марибор.

Матч со словаками пройдёт 8 октября на стадионе «Казань Арена». Начало встречи — в 21:45 мск. Игра со словенцами состоится 11 октября на стадионе «Людски врт». Начало — в 21:45 мск.

Полный график подготовки сборной России опубликован на сайте РФС.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Яка Бийол вызван в сборную Словении на матчи отбора ЧМ-2022 против России и Мальты.