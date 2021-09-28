РФС опубликовал график подготовки сборной России к матчам со Словакией и Словенией
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Сбор национальной команды состоится 3 октября в учебно-тренировочном центре в Новогорске.
7 октября команда вылетит в Казань на встречу со Словакией, откуда 10 октября отправится на игру со Словенией в Марибор.
Матч со словаками пройдёт 8 октября на стадионе «Казань Арена». Начало встречи — в 21:45 мск. Игра со словенцами состоится 11 октября на стадионе «Людски врт». Начало — в 21:45 мск.
Полный график подготовки сборной России опубликован на сайте РФС.
Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Яка Бийол вызван в сборную Словении на матчи отбора ЧМ-2022 против России и Мальты.