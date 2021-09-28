Стартовала продажа билетов на матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Словакия

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Открыта продажа билетов на отборочный матч чемпионата мира — 2022 между сборными России и Словакии.
Стартовала продажа билетов на матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Словакия
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. Приобрести билет можно на matchday.rfs.ru и в личном кабинете клуба болельщиков сборной России «Наши парни». 

Вход на стадион возможен только для зрителей с сертификатом о вакцинации или же со справкой о перенесённой коронавирусной инфекции. При покупке билетов будет необходимо ввести промокод VACCINE. 

При входе на стадион будет осуществляться проверка QR-кодов, подтверждающих наличие действующего сертификата о получении второго компонента вакцины от COVID-19 (или однокомпонентной вакцины, зарегистрированной в России, или документа, содержащего сведения о перенесённом заболевании, а также документа, удостоверяющего личность. Зрителям без необходимого сертификата или документа, удостоверяющего личность, будет отказано в проходе на стадион. ПЦР-тест не даёт право прохода на стадион.

Матч Россия — Словакия пройдёт 8 октября в Казани. Начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее РФС опубликовал график подготовки сборной России к матчам со Словакией и Словенией.

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