Стартовала продажа билетов на матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Словакия

Открыта продажа билетов на отборочный матч чемпионата мира — 2022 между сборными России и Словакии.

Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. Приобрести билет можно на matchday.rfs.ru и в личном кабинете клуба болельщиков сборной России «Наши парни».

Вход на стадион возможен только для зрителей с сертификатом о вакцинации или же со справкой о перенесённой коронавирусной инфекции. При покупке билетов будет необходимо ввести промокод VACCINE.

При входе на стадион будет осуществляться проверка QR-кодов, подтверждающих наличие действующего сертификата о получении второго компонента вакцины от COVID-19 (или однокомпонентной вакцины, зарегистрированной в России, или документа, содержащего сведения о перенесённом заболевании, а также документа, удостоверяющего личность. Зрителям без необходимого сертификата или документа, удостоверяющего личность, будет отказано в проходе на стадион. ПЦР-тест не даёт право прохода на стадион.

Матч Россия — Словакия пройдёт 8 октября в Казани. Начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее РФС опубликовал график подготовки сборной России к матчам со Словакией и Словенией.