Стал известен итоговый состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

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Тренерский штаб национальной сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал итоговый состав на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с командами Словакии и Словении.
Стал известен итоговый состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

В итоговый список футболистов вошли 26 исполнителей.

Отборочный матч со Словакией состоится 8 октября в Казани. Встреча начнётся в 21:45 мск. С командой Словении подопечные Валерия Карпина встретятся 11 октября в Мариборе. Матч начнётся в 21:45 мск.

Ранее стала известна максимальная посещаемость матча Россия — Словакия.

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