Стал известен итоговый состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

Тренерский штаб национальной сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал итоговый состав на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с командами Словакии и Словении.

РИА Новости

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