Стал известен итоговый состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022
- РИА Новости
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В итоговый список футболистов вошли 26 исполнителей.
Итоговый состав сборной России для подготовки к матчам со Словакией и Словенией!#НашиПарни#WC2022pic.twitter.com/wYnPg8vP6F— Сборная России (@TeamRussia) September 27, 2021
Отборочный матч со Словакией состоится 8 октября в Казани. Встреча начнётся в 21:45 мск. С командой Словении подопечные Валерия Карпина встретятся 11 октября в Мариборе. Матч начнётся в 21:45 мск.
Ранее стала известна максимальная посещаемость матча Россия — Словакия.