Футболист сборной России Ерохин рассказал о своём отношении к Моргенштерну

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Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Александр Ерохин ответил на вопрос, какой у него любимый музыкальный трек.
Футболист сборной России Ерохин рассказал о своём отношении к Моргенштерну
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«Если взглянуть на мою музыкальную подборку, то можно абсолютно не понять, какой жанр мне больше нравится. Просто сохраняю себе десяток песен из последнего, пока не надоест. Наверное, больше всего ассоциируется с настроением песня Smells Like Teen Spirit группы Nirvana», — сказал Ерохин в интервью на YouTube-канале национальной команды.

Также полузащитник рассказал о своём отношении к Моргенштерну.

«Слава богу, нет. Я не слежу за новинками и слушаю что-то из старого», — сказал он.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Ерохин провёл девять матчей и забил пять мячей.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала график подготовки сборной России к матчам отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года со Словакией и Словенией.

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