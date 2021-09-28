Футболист сборной России Ерохин рассказал о своём отношении к Моргенштерну

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Александр Ерохин ответил на вопрос, какой у него любимый музыкальный трек.

«Если взглянуть на мою музыкальную подборку, то можно абсолютно не понять, какой жанр мне больше нравится. Просто сохраняю себе десяток песен из последнего, пока не надоест. Наверное, больше всего ассоциируется с настроением песня Smells Like Teen Spirit группы Nirvana», — сказал Ерохин в интервью на YouTube-канале национальной команды.

Также полузащитник рассказал о своём отношении к Моргенштерну.

«Слава богу, нет. Я не слежу за новинками и слушаю что-то из старого», — сказал он.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Ерохин провёл девять матчей и забил пять мячей.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала график подготовки сборной России к матчам отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года со Словакией и Словенией.