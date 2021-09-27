Зиньковский признался, что расстроен непопаданием в итоговый список сборной России

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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал своё непопадание в итоговой состав сборной России по футболу на октябрьские матчи отбора чемпионата мира — 2022.
Зиньковский признался, что расстроен непопаданием в итоговый список сборной России
  • РИА Новости
  • © Анна Шаймарданова

«Узнал только сейчас. Расстроился чуть-чуть. Надо работать дальше, стараться попасть в сборную. Понимания, почему не попал в состав, нет. Но это выбор тренера, его нужно принимать. Надо забивать мячи дальше. Если что-то, не дай бог, случится, кто-то получит травму, то меня могут вызвать. Или будут шансы попасть на следующий сбор. Хочется попасть в сборную. Для начала это надо сделать, а потом можно будет думать о дебюте. Ничего страшного, что со мной не контактировали. Если что, со мной свяжутся», — цитирует Зиньковского «РБ Спорт».

Полузащитник «Крыльев Советов» попал в расширенный список национальной команды страны, однако был отсеян главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Ранее Карпин не исключил, что в итоговом составе сборной России могут произойти изменения.

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