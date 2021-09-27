Карпин не исключил, что в итоговом составе сборной России могут произойти изменения

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о выборе итогового состава на отборочные матчи чемпионата мира — 2022 в октябре.

«Как мы говорили неделю назад, в расширенном списке будут изменения. После матчей девятого тура в РПЛ и игр европейских чемпионатов тренерский штаб остановился на 22 полевых игроках. С точки зрения тренировочного процесса это оптимальное количество. Также мы учли и регламент УЕФА, который позволяет вносить в заявку на матчи отбора ЧМ-2022 23 футболиста. Стоит также учесть, что до начала сбора пройдут ещё матчи национальных чемпионатов и еврокубковые игры, поэтому в списке возможны изменения», — цитирует Карпина сайт Российского футбольного союза.

Отборочный матч с командой Словакии состоится 8 октября в Казани. Встреча начнётся в 21:45 мск. С командой Словении подопечные Валерия Карпина встретятся 11 октября в Мариборе. Начало матча — в 21:45 мск.

Ранее стал известен итоговый состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.