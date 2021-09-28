Мухин считает себя слабее тех, кто вызван в основную сборную России

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Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин поделился мнением о невызове в основную сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией и Словенией.
Мухин считает себя слабее тех, кто вызван в основную сборную России
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«Не скажу, что расстроился из-за этого. Считаю, что сейчас я слабее тех, кто вызван. По этому поводу с тренером не общались», — приводит слова Мухина Sport24.

Мухин ответил на вопрос о том, что нужно делать, чтобы попасть в основную команду к следующим встречам.

«Нужно меньше ошибаться и делать больше результативных действий на поле. Сейчас поеду в молодёжную команду и тоже буду рад играть. Ничего страшного не случилось», — сказал он.

8 октября сборная России встретится со Словакией на стадионе «Казань Арена». Начало игры — в 21:45 мск. 11 октября национальная команда сыграет со Словакией на стадионе «Людски врт» в Мариборе. Начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Яка Бийол вызван в сборную Словении на матчи отбора ЧМ-2022 против России и Мальты.

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