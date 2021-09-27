Кафанов — о Лунёве: отсутствие игровой практики можно заменить в тренировочном процессе

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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов объяснил присутствие голкипера «Байера» Андрея Лунёва в окончательном списке национальной команды на отборочные матчи чемпионата мира-2022, несмотря на отсутствие практики в клубе.
Кафанов — о Лунёве: отсутствие игровой практики можно заменить в тренировочном процессе
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я твёрдо убежден, что отсутствие игровой практики можно заменить в тренировочном процессе, если вратарь выходит на каждую тренировку как на самый важный матч своей жизни, если в каждой игровой ситуации он действует как в игре. Если ещё учесть, что и уровень партнёров по «Байеру» очень высокий, то нет сомнений, что Андрей на сегодняшний день находится в хорошем состоянии и готов играть за сборную России», — цитирует Кафанова пресс-служба сборной России.

8 октября сборная России в Казани сыграет со Словакией (начало матча — в 21:45 мск), а 11 октября встретится со Словенией в Мариборе (эта игра также начнётся в 21:45 мск).

Ранее Кафанов объяснил, почему Крицюк не попал в итоговый список сборной России.

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