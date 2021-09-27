Кафанов объяснил, почему Крицюк не попал в итоговый список сборной России

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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов объяснил отсутствие голкипера «Зенита» Станислава Крицюка в окончательном списке национальной команды на отборочные матчи чемпионата мира — 2022.
Кафанов объяснил, почему Крицюк не попал в итоговый список сборной России
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«На сбор будут вызваны четыре голкипера. По сравнению с расширенным списком отсутствует Станислав Крицюк. На прошлый сбор мы его не вызывали, потому что он только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию. За прошедший отрезок состоялся ещё один переход — в «Зенит». Опять новый клуб, опять новый коллектив, игра на два фронта — чемпионат и еврокубки, это уже немалый стресс для вратаря. Если добавить к этому ещё сборную, нет уверенности, что игрок находится в оптимальном психологическом состоянии. Стас сам это подтвердил в разговоре со мной», — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

8 октября сборная России в Казани сыграет со Словакией (начало матча — в 21:45 мск), а 11 октября встретится со Словенией в Мариборе (эта игра также начнётся в 21:45 мск).

Ранее Карпин не исключил, что в итоговом составе сборной России могут произойти изменения.

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