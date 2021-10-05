Хачатурянц назначен исполняющим обязанности главы РПЛ
Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц будет исполнять обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
- ©Пресс-служба РФС
Напомним, что Сергей Прядкин подал в отставку. Он занимал пост главы лиги с 2007 года.
5 октября состоялось собрание клубов РПЛ, где были приняты эти решения.
Ранее Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ.
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