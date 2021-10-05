Интерес к Тедеско и €3 млн предполагаемых отступных: что известно об уходе Николича из «Локомотива»

Марко Николич в ближайшее время покинет «Локомотив». Об этом сообщил его агент Деян Йоксимович. Ранее появилась информация, что новая команда руководителей во главе с Ральфом Рангником изначально не хотела видеть серба в команде и даже не согласовывала с ним последние трансферы, а пятиматчевая безвыигрышная серия во всех турнирах послужила причиной для расставания. При этом в случае досрочного расторжения контракта железнодорожники, предположительно, будут вынуждены выплатить специалисту отступные в размере €3 млн. В качестве его возможных сменщиков называются экс-рулевой «Спартака» Доменико Тедеско и наставник «Нюрнберга» Роберт Клаус.

Безвыигрышная серия и отсутствие доверия

Марко Николич точно покинет «Локомотив» в ближайшее время. Об этом заявил его агент Деян Йоксимович.

«Говорить о новом клубе преждевременно: думаю, на 90% он не возглавит новую команду до зимы», — приводит его слова Sport24.

Официально красно-зелёные пока не сообщали о расторжении контракта со специалистом. Но в понедельник сразу в ряде источников появилась информация о скорой отставке тренера. Первым о ней сообщил известный инсайдер Нобель Арустамян. По его данным, спортивный департамент железнодорожников желает ухода серба.

Предполагаемая причина — неудачные результаты команды на осеннем отрезке. В сентябре и октябре москвичи выдали пятиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. В Лиге Европы они с трудом ушли от поражения во встрече с «Марселем» (1:1) и уступили «Лацио» (1:2). Но куда большую тревогу у руководства вызвали осечки в национальном первенстве в противостоянии с уступающими в классе соперниками — «Уралом» (0:0), «Химками» (0:0) и «Ростовом» (1:2).

Так или иначе, расставание с Николичем может стать серьёзной ошибкой «Локомотива», ведь за полтора года работы серб доказал, что способен давать результат практически в любых условиях. Возглавив команду трёхкратных чемпионов России в мае 2020-го, он занял с железнодорожниками второе место в РПЛ и напрямую пробился в групповой этап Лиги чемпионов, несмотря на серьёзную обструкцию со стороны части болельщиков.

Летом команда лишилась сразу нескольких лидеров (Алексея Миранчука, Бенедикта Хёведеса, Джефферсона Фарфана, Жоао Марио), но это не помешало ей достойно выступить в главном еврокубке. В частности, она дважды отобрала очки у «Атлетико» (1:1, 0:0) и на равных сражалась с действующим обладателем трофея «Баварией» (1:2, 0:2).

Ещё раз своё мастерство тренер продемонстрировал уже в текущем году, когда, получив возможность провести первые полноценные сборы, серьёзно перестроил игру красно-зелёных. Он взял за основу расстановку с ромбом в центре поля и двумя нападающими, и это полностью себя оправдало.

Во второй части сезона-2020/21 его подопечные одержали девять побед в 11 матчах чемпионата при одной ничьей и единственном поражении от «Зенита» и заняли третье место. До серебра и очередного попадания в групповой этап ЛЧ не хватило всего одного очка. Также «Локо» завоевал Кубок России.

Попутно Николич по-новому раскрывал своих футболистов. Так, Рифат Жемалетдинов на позиции «десятки» стал плеймейкером и начал регулярно набирать баллы за результативность. Его игра на этой позиции впечатлила даже Станислава Черчесова, и полузащитник принял участие в Евро-2020. В опорной зоне огромный объём работы выполнял юный Максим Мухин, который летом ушёл в ЦСКА. Практически в каждом матче забивал Фёдор Смолов или Франсуа Камано.

Однако несмотря на всё это тренер с назначением новой команды руководителей фактически был обречён. Так, «Чемпионат» сообщает, что Ральф Рангник и технический директор Томас Цорн после своего прихода в столичный коллектив «прорабатывали вопрос расставания с ним с наименьшими финансовыми потерями».

А по словам главного редактора «Спорт-Экспресса» Максима Алланазарова, со специалистом не согласовывались последние приобретения. Между тем клуб в трансферное окно пополнила целая группа футболистов (Константин Марадишвили, Алексис Бека-Бека, Гирано Керк, Наир Тикнизян, Тин Едвай, Максим Ненахов и Тино Анджорин). Очевидно, штабу требовалось время, чтобы встроить новичков в игру.

В таком случае странно выглядит решение летом продлить с Николичем контракт. Якобы это было сделано после прямого вмешательства генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова. Причём, согласно условиям соглашения, Марко должен получить серьёзную сумму отступных, которая, по информации сразу нескольких источников, составляет €3 млн. Клуб пытается договориться с сербом о её уменьшении, но вероятность того, что он пойдёт работодателю навстречу, крайне мала.

При этом специалист даже в случае отъезда из России, похоже, надолго без работы не останется. Накануне сообщалось об интересе к нему со стороны итальянской «Специи», занимающей 19-е место в Серии А. А во вторник появилась информация, что серб может возглавить сильнейшую команду Болгарии — «Лудогорец».

Слухи о Клаусе и заявление Сёмина

Серьёзные вопросы вызывают и кандидатуры возможных сменщиков нынешнего рулевого «Локо». Сообщается, что Цорн хочет видеть во главе команды Доменико Тедеско, которого он два года назад привёл в «Спартак». Однако, поскольку Тедеско отказался от сотрудничества с красно-белыми из-за желания больше времени проводить с семьёй в условиях пандемии коронавируса, вероятность его возвращения в Россию видится крайне малой. Об этом же сообщил источник «Чемпионата» в окружении специалиста.

Рангник настаивает на приглашении другого немецкого тренера, Роберта Клауса, который в настоящий момент возглавляет «Нюрнберг», выступающий во Второй Бундеслиге. Они прекрасно знакомы по «Лейпцигу», где молодой специалист долгое время работал с молодёжью.

Однако сложно сказать, насколько он готов к тому, чтобы возглавить команду уровня «Спартака». Пока 36-летний Клаус имеет весьма скромный опыт: он ассистировал всё тому же Рангнику и Юлиану Нагельсману в «Лейпциге» и провёл один полноценный сезон во второй по силе лиге Германии, где занял лишь 11-е место. Да и сам Роберт заявил, что ничего не слышал об интересе москвичей. То же самое сказал журналистам спортивный директор «Нюрнберга» Дитер Хеккинг.

Разумеется, после появления слухов об уходе Николича болельщики «Локомотива» не могли не вспомнить о Юрии Сёмине, недавно покинувшем «Ростов». Но представить возможность сотрудничества 74-летней легенды клуба с немецкой командой управленцев крайне сложно. В настоящий момент возвращение опытного тренера кажется малореальным, хотя сам он признался, что «не складывает оружия».

«Каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали. Каждый раз, когда уходил, — ничего не выигрывали. Жизнь иной раз расставляет точки. Может, и запятые», — приводит слова Сёмина YouTube-канал «Фетисов».