Скандал с Казарцевым в Москве, удаление Азмуна в Петербурге и гол Соболева в Грозном: чем запомнился 10-й тур РПЛ

Судья Владимир Москалёв не назначил очевидный пенальти в ворота ЦСКА в концовке матча с «Краснодаром» за игру рукой, а его помощник на VAR Василий Казарцев не исправил ошибку коллеги. «Зенит» и «Локомотив» потерпели первые поражения в чемпионате в этом сезоне, уступив «Сочи» и «Ростову» соответственно. Петербуржцы более тайма были вынуждены играть в меньшинстве после прямого удаления Сердара Азмуна. А «Спартак» одержал победу с минимальным счётом над «Ахматом» благодаря голу Александра Соболева. Чем запомнился десятый тур РПЛ — в материале RT.

Безвольное поражение «Рубина»

Игру «Рубина» можно смело назвать главным разочарованием осени в российском футболе. Казанцы здорово начали сезон, однако затем принялись допускать осечку за осечкой. В последних восьми матчах в их активе лишь одна победа над сражающимся за выживание «Уралом». В пассиве — неожиданный вылет из Лиги конференций и падение во вторую половину турнирной таблицы РПЛ. А поражение от «Нижнего Новгорода» стало для подопечных Леонида Слуцкого третьим подряд.

Одна из причин серьёзного спада — слабая игра лидеров. Лучший бомбардир команды в прошлом сезоне Джордже Деспотович в текущем забил лишь однажды. А Хвича Кварацхелия после несостоявшегося трансфера в одно из ведущих первенств Европы снизил к себе требования. Показательно, что в основу на встречу десятого тура оба не попали. Грузина тренерский штаб вынужден был бросить в бой в середине первого тайма из-за травмы Ильи Самошникова. В результате он стал одним из главных антигероев противостояния. 20-летний легионер заработал пенальти и сам отправился его бить, хотя это должен был делать Андерс Дрейер. Артур Нигматуллин парировал удар оппонента и отразил второй одиннадцатиметровый за последние четыре игры РПЛ. Несколько недель назад он спас свою команду в поединке с «Динамо».

Если хозяева своим шансом не воспользовались, то гости собственный не упустили. По истечении часа матча Сергей Карасёв после совещания с коллегами на VAR указал на точку за фол на Алексее Козлове, и Николай Калинский не оставил шансов Юрию Дюпину. Так коллектив Александра Кержакова одержал четвёртую победу над грандами в нынешнем розыгрыше РПЛ. Ранее не справились с новичком элиты «Сочи», «Спартак» и «Динамо».

Удачный дебют нового тренера «Ростова»

В затяжное пике осенью попал и «Локомотив». В последних пяти матчах во всех турнирах железнодорожники не одержали ни одной победы при трёх ничьих и двух поражениях. Ожидалось, что в домашней игре со сражающимся за выживание «Ростовом» москвичи поправят свою статистику. Южане смотрятся настолько слабо, что уже пережили вторую смену тренера, оставшись ещё и без Юрия Сёмина. Так болельщики лишились интереснейшего противостояния опытного специалиста с бывшей командой. Вместо него гостей с приставкой «и. о.» возглавил наставник клубной молодёжки Заурбек Тедеев.

Начало не предвещало для хозяев беды. Уже на десятой минуте новичок столичного коллектива Константин Марадишвили забил дебютный мяч за «Локо». Но жёлто-синим удалось отыграться в середине первого тайма благодаря курьёзной срезке на подаче углового. Наир Тикнизян, пытаясь вынести снаряд с линии, попал в Гирано Керка, от которого тот залетел в сетку. 17-летний Даниил Худяков, подменявший дисквалифицированного Маринато Гилерме, ничем помочь партнёрам не смог.

Во второй половине встречи железнодорожники были ближе к голу, но свои моменты не реализовали. А ближе к финальному свистку стало очевидно, что им не хватает сил после тяжёлой встречи с «Лацио» в Лиге Европы в четверг. Соперник воспользовался этим спадом и вырвал победу на 88-й минуте. Причём отличиться удалось воспитаннику клубной академии «Локо» Дмитрию Полозу. Южане удачно стартовали под руководством нового тренера.

Уверенная победа «Спартака»

А вот «Спартаку» участие в ЛЕ не помешало вновь порадовать болельщиков. После удачного выезда в Неаполь красно-белые одержали победу над «Ахматом», которая стала для них третьей подряд во всех соревнованиях. Причём Руй Витория обошёлся практически без изменений в старте, только место получившего травму Эсекьеля Понсе в нападении занял Александр Соболев. Но необходимость проводить два матча за четыре дня никак не повлияла на москвичей. Физически они смотрелись как минимум не хуже соперника и не позволили грозненцам ничего сделать в атаке.

Автором единственного мяча в противостоянии стал как раз Соболев. В конце первого тайма он нанёс точный удар низом в дальний угол с линии штрафной. А ассистировал ему 20-летний полузащитник Руслан Литвинов, для которого этот балл за результативность — дебютный в составе десятикратных чемпионов России. После перерыва столичный коллектив имел отличную возможность удвоить преимущество в счёте с пенальти, но Виталий Гудиев справился как с первым ударом Зелимхана Бакаева, так и с добиванием.

Боевая ничья ЦСКА и «Краснодара»

Отчётный тур также не обошёлся без судейского скандала с участием «Краснодара». Если после разгрома «Сочи» в клубе остались недовольны двумя удалениями в составе команды, то после выездной ничьи с ЦСКА — не назначенным на 90-й минуте пенальти в ворота армейцев. Игорь Дивеев в штрафной явно коснулся мяча рукой, но Владимир Москалёв на точку не указал, а коллеги не обнаружили в его решении ошибки. Столь очевидная помарка вызвала недоумение у главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, который запросил все видеоповторы и аудиозапись переговоров специалистов на VAR. Показательно, что не заметивший ошибку коллеги Василий Казарцев, который должен был обслуживать на VAR и воскресную встречу «Ахмата» и «Спартака», в последний момент уступил своё место Сергею Карасёву.

Возвращаясь непосредственно к футболу — отсутствие голов в Москве стало скорее чудом, чем закономерностью, ведь соперники имели большое количество моментов, чтобы отличиться. На двоих они нанесли около 50 ударов, но так и не смогли забить. В активе гостей оказалось 33 выстрела. Но хозяева били точнее и вынудили Матвея Сафонова совершить сразу девять сейвов. А Гжегож Крыховяк и Чидера Эджуке отметились попаданиями в стойки. Так, первое очное противостояние Алексея Березуцкого с одной стороны и его брата Василия, а также Виктора Гончаренко — с другой завершилось миром.

Неожиданная осечка «Зенита»

Без спорного решения арбитра не обошлось и противостояние «Зенита» и «Сочи». В конце первого тайма судья Павел Шадыханов, посмотрев повтор, показал прямую красную карточку Сердару Азмуну за грубую игру. Иранец, пытаясь протолкнуть снаряд в сетку, шипами бутс влетел прямо в Сослана Джанаева. Поначалу это не сильно помешало петербуржцам. Всего через несколько минут Артём Дзюба открыл счёт и забил свой четвёртый мяч в последних трёх турах РПЛ.

После этого хозяева явно расслабились и сбавили обороты, за что были наказаны уже во второй половине встречи. Сначала Матео Касьерра воспользовался грубейшей ошибкой Станислава Крицюка на выходе и отправил снаряд в пустой створ. А затем Сергей Терехов замкнул прострел Артура Юсупова от лицевой. В данной ситуации вратарь действующего чемпиона также сыграл не лучшим образом.

Осечка «Зенита» разрушила устоявшийся миф о «дружбе» с «Сочи», ведь в четырёх предыдущих встречах с южанами сине-бело-голубые набрали 12 очков из 12 возможных. Теперь серия оказалась прервана. Подопечные Сергея Семака вдобавок потерпели первое поражение в Премьер-лиге более чем за полгода. Последнее датировано мартом, когда они уступили «Рубину».