Гол Соболева принёс «Спартаку» победу над «Ахматом» в матче РПЛ

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Московский «Спартак» на выезде переиграл грозненский «Ахмат» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Соболева принёс «Спартаку» победу над «Ахматом» в матче РПЛ
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Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч на 41-й минуте забил Александр Соболев.

На 68-й минуте москвичи имели шанс удвоить преимущество, но Зелимхан Бакаев не реализовал пенальти.

Подопечные Руя Витории набрали 16 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (12) находится на 11-й строчке. 

Ранее сообщалось, что «Ростов» обыграл «Локомотив» в десятом туре РПЛ благодаря мячу Дмитрия Полоза на 88-й минуте.

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