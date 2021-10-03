«Ростов» обыграл «Локомотив» в десятом туре РПЛ благодаря мячу Полоза на 88-й минуте

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«Ростов» на выезде взял верх над московским «Локомотивом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ростов» обыграл «Локомотив» в десятом туре РПЛ благодаря мячу Полоза на 88-й минуте
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Игра состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена» и закончилась в пользу гостей — 2:1.

Железнодорожники вышли вперёд на 10-й минуте — отличился Константин Марадишвили. На 31-й мяч в свои ворота отправил хавбек хозяев Джирано Керк, а на 88-й минуте победный удар для жёлто-синих нанёс Дмитрий Полоз.

«Ростов» набрал девять очков и покинул зону вылета. Теперь команда Заурбека Тедеева занимает 13-е место. «Локомотив» же находится на четвёртой строчке с 17 очками в активе.

Ранее сообщалось, что «Сочи» в большинстве одержал волевую победу над «Зенитом» в матче РПЛ.

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