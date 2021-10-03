«Сочи» в большинстве одержал волевую победу над «Зенитом» в матче РПЛ

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«Сочи» на выезде взял верх над петербургским «Зенитом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги.
«Сочи» в большинстве одержал волевую победу над «Зенитом» в матче РПЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась в пользу гостей — 2:1.

Сине-бело-голубые вышли вперёд на 45-й минуте благодаря голу Артёма Дзюбы, который головой замкнул подачу со стандарта. На 67-й Матео Касьерра сравнял счёт после ошибки голкипера «Зенита» Станислава Крицюка, а на 71-й победный для сочинцев мяч забил Сергей Терехов после прострела Артура Юсупова. 

На 42-й минуте был удалён форвард «Зенита» Сердар Азмун, из-за чего подопечные Сергея Семака провели остаток игры в меньшинстве.

Таким образом, «Сочи» набрал 18 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» возглавляет первенство с 23 баллами в активе.

Ранее сообщалось, что «Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ.

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