Семак прокомментировал результативную ошибку Крицюка на выходе в матче с «Сочи»
- РИА Новости
«Если вратарь играет на выходе и кричит «Я!», защитник должен уступать. Чистяков не уступил, значит, не услышал. Разберёмся, почему пропустили, но в любом случае это уже случилось», — цитирует Семака Sports.ru.
Он отметил, что Крицюк всегда играет активно и старается помогать команде, но не каждый раз получается безупречно.
«По голу — надо понять. Два варианта. Если вратарь кричит, защитник должен уступать. Если вратарь не кричит или защитник не слышит — другая история», — добавил Семак.
«Сочи» в большинстве на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:1. Подопечные Владимира Федотова набрали 18 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» возглавляет первенство с 23 баллами в активе.
Ранее Семак высказался об удалении Сердара Азмуна в матче с «Сочи».