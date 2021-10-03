Семак прокомментировал результативную ошибку Крицюка на выходе в матче с «Сочи»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о результативной ошибке голкипера команды Станислава Крицюка в матче десятого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».

«Если вратарь играет на выходе и кричит «Я!», защитник должен уступать. Чистяков не уступил, значит, не услышал. Разберёмся, почему пропустили, но в любом случае это уже случилось», — цитирует Семака Sports.ru.

Он отметил, что Крицюк всегда играет активно и старается помогать команде, но не каждый раз получается безупречно.

«По голу — надо понять. Два варианта. Если вратарь кричит, защитник должен уступать. Если вратарь не кричит или защитник не слышит — другая история», — добавил Семак.

«Сочи» в большинстве на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:1. Подопечные Владимира Федотова набрали 18 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» возглавляет первенство с 23 баллами в активе.

Ранее Семак высказался об удалении Сердара Азмуна в матче с «Сочи».