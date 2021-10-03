Семак высказался об удалении Азмуна в матче с «Сочи»
- РИА Новости
«Вряд ли он помешал вратарю выбить мяч. Когда произошёл контакт, мяч уже катился в пустые ворота. Азмун уходил от столкновения. Если был контакт, он был абсолютно минимальным. Наоборот, он ногу убирал», — цитирует Семака Sports.ru.
При этом специалист подчеркнул, что не собирается говорить о судействе, так как есть люди, которые уполномочены заниматься данным вопросом.
«Сочи» в большинстве на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:1. Подопечные Владимира Федотова набрали 18 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» возглавляет первенство с 23 баллами в активе.
Ранее Семак выразил мнение, что «Зенит» нормально играл в меньшинстве до первого гола «Сочи».