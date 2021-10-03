Семак высказался об удалении Азмуна в матче с «Сочи»

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал удаление форварда команды Сергея Азмуна в матче десятого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
Семак высказался об удалении Азмуна в матче с «Сочи»
  • РИА Новости

«Вряд ли он помешал вратарю выбить мяч. Когда произошёл контакт, мяч уже катился в пустые ворота. Азмун уходил от столкновения. Если был контакт, он был абсолютно минимальным. Наоборот, он ногу убирал», — цитирует Семака Sports.ru.

При этом специалист подчеркнул, что не собирается говорить о судействе, так как есть люди, которые уполномочены заниматься данным вопросом.

«Сочи» в большинстве на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:1. Подопечные Владимира Федотова набрали 18 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» возглавляет первенство с 23 баллами в активе.

Ранее Семак выразил мнение, что «Зенит» нормально играл в меньшинстве до первого гола «Сочи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить