Семак считает, что «Зенит» нормально играл в меньшинстве до первого гола «Сочи»
- РИА Новости
Специалист никак не стал комментировать судейство, несмотря на удаление форварда своей команды Сердара Азмуна.
«Что касается игры, то в меньшинстве играли нормально, я думаю, до мяча курьёзного, который сами себе привезли. После этого, конечно, уже игра пошла на встречных курсах, хотели выиграть, пропустили», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».
Он отметил, что матч был достаточно открытым и забивать больше могла любая команда. Переломным же моментом наставник сине-бело-голубых назвал первый гол «Сочи».
«Разберёмся, посмотрим. Люди не машины, все ошибаются», — добавил Семак.
«Сочи» в большинстве на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:1. Подопечные Владимира Федотова набрали 18 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» возглавляет первенство с 23 баллами в активе.
Ранее сообщалось, что футболист «Сочи» Матео Касьерра признан лучшим игроком матча с «Зенитом».