Семак считает, что «Зенит» нормально играл в меньшинстве до первого гола «Сочи»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Сочи» в матче десятого тура Российской премьер-лиги.
Семак считает, что «Зенит» нормально играл в меньшинстве до первого гола «Сочи»
  • РИА Новости

Специалист никак не стал комментировать судейство, несмотря на удаление форварда своей команды Сердара Азмуна.

«Что касается игры, то в меньшинстве играли нормально, я думаю, до мяча курьёзного, который сами себе привезли. После этого, конечно, уже игра пошла на встречных курсах, хотели выиграть, пропустили», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Он отметил, что матч был достаточно открытым и забивать больше могла любая команда. Переломным же моментом наставник сине-бело-голубых назвал первый гол «Сочи».

«Разберёмся, посмотрим. Люди не машины, все ошибаются», — добавил Семак.

«Сочи» в большинстве на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:1. Подопечные Владимира Федотова набрали 18 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» возглавляет первенство с 23 баллами в активе.

Ранее сообщалось, что футболист «Сочи» Матео Касьерра признан лучшим игроком матча с «Зенитом».

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