«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» уступил на своём поле «Нижнему Новгороду» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра, которая прошла на поле стадиона «Центральный» в Казани, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победный мяч забил Николай Калинский (61-я минута, пенальти).

В ходе игры защитник «Рубина» и сборной России Илья Самошников получил травму. На 30-й минуте игрок прихрамывая покинул поле из-за повреждения. Вместо него в игру вступил Хвича Кварацхелия.

Позже 20-летний футболист сборной Грузии не смог реализовать пенальти.

Главный судья Сергей Карасёв из Москвы показал одну жёлтую карточку.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на домашний матч АПЛ впервые за 14 лет.