«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ
- РИА Новости
Игра, которая прошла на поле стадиона «Центральный» в Казани, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победный мяч забил Николай Калинский (61-я минута, пенальти).
В ходе игры защитник «Рубина» и сборной России Илья Самошников получил травму. На 30-й минуте игрок прихрамывая покинул поле из-за повреждения. Вместо него в игру вступил Хвича Кварацхелия.
Позже 20-летний футболист сборной Грузии не смог реализовать пенальти.
Главный судья Сергей Карасёв из Москвы показал одну жёлтую карточку.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на домашний матч АПЛ впервые за 14 лет.