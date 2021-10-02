«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ

Короткая ссылка
Казанский «Рубин» уступил на своём поле «Нижнему Новгороду» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на поле стадиона «Центральный» в Казани, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победный мяч забил Николай Калинский (61-я минута, пенальти).

В ходе игры защитник «Рубина» и сборной России Илья Самошников получил травму. На 30-й минуте игрок прихрамывая покинул поле из-за повреждения. Вместо него в игру вступил Хвича Кварацхелия.

Позже 20-летний футболист сборной Грузии не смог реализовать пенальти.

Главный судья Сергей Карасёв из Москвы показал одну жёлтую карточку. 

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на домашний матч АПЛ впервые за 14 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить