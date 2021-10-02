Роналду не попал в стартовый состав МЮ на домашний матч АПЛ впервые за 14 лет

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду начнёт матч седьмого тура чемпионата Англии по футболу с «Эвертоном» на скамейке запасных.
Роналду не попал в стартовый состав МЮ на домашний матч АПЛ впервые за 14 лет
  • © AP Photo/Rui Vieira

«В последний раз Роналду не вошёл в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на домашний матч в чемпионате Англии в мае 2007 года. Тогда «красные дьяволы» проиграли «Вест Хэму», — сообщает OptaJoe.

Игра пройдёт на поле стадиона «Олд Траффорд». Матч начнётся в 14:30 мск.

По итогам шести туров МЮ (13 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (14).

Напомним, что 36-летний Роналду летом вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что фанаты МЮ признали Роналду лучшим игроком команды сентября.

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