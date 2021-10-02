Фанаты МЮ признали Роналду лучшим игроком команды сентября

Болельщики «Манчестер Юнайтед» считают, что Криштиану Роналду был лучшим футболистом в составе МЮ в сентябрьских матчах английской команды.

36-летний португалец в сентябре забил пять мячей в пяти матчах. Нападающий манкунианской команды оформил дубль в игре чемпионата Англии по футболу с «Ньюкаслом». Один мяч он забил в матче с «Вест Хэмом». Он также отличился во встречах Лиги чемпионов с «Янг Бойз» и «Вильярреалом».

Don't mind us, just @Cristiano picking up 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 award ✨



Presenting United's Player of the Month for September 🥇#MUFCpic.twitter.com/ueXTAL9b7R — Manchester United (@ManUtd) October 2, 2021

Вместе с тем Роналду является худшим атакующим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) по степени прессинга в текущем сезоне.

Напомним, что Роналду летом вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что мать Роналду против его свадьбы с Родригес.