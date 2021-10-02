Фанаты МЮ признали Роналду лучшим игроком команды сентября

Короткая ссылка
Болельщики «Манчестер Юнайтед» считают, что Криштиану Роналду был лучшим футболистом в составе МЮ в сентябрьских матчах английской команды.
Фанаты МЮ признали Роналду лучшим игроком команды сентября
  • © AP Photo/Jon Super

36-летний португалец в сентябре забил пять мячей в пяти матчах. Нападающий манкунианской команды оформил дубль в игре чемпионата Англии по футболу с «Ньюкаслом». Один мяч он забил в матче с «Вест Хэмом». Он также отличился во встречах Лиги чемпионов с «Янг Бойз» и «Вильярреалом».

Вместе с тем Роналду является худшим атакующим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) по степени прессинга в текущем сезоне.

Напомним, что Роналду летом вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что мать Роналду против его свадьбы с Родригес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить