Sport24: у Глушакова выявлено микроповреждение задней поверхности бедра

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У полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в ходе медицинского обследования в клубе было выявлено микроповреждение задней поверхности бедра.

Как сообщает Sport24, клубные врачи прогнозируют, что хавбек восстановится к следующему туру Российской премьер-лиги, а решение о его участии в матчах сборной России со Словакией и Словенией будут принимать непосредственно в медицинском штабе национальной команды.

Глушаков не смог из-за повреждения доиграть матч десятого тура чемпионата России с «Арсеналом» и был заменён в перерыве.

В текущем сезоне 34-летний полузащитник забил шесть мячей в десяти матчах. 

Ранее депутат Государственной думы России Роман Терюшков предположил, что Глушаков не успеет восстановиться к матчам сборной.

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