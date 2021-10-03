Sport24: у Глушакова выявлено микроповреждение задней поверхности бедра

У полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в ходе медицинского обследования в клубе было выявлено микроповреждение задней поверхности бедра.

Как сообщает Sport24, клубные врачи прогнозируют, что хавбек восстановится к следующему туру Российской премьер-лиги, а решение о его участии в матчах сборной России со Словакией и Словенией будут принимать непосредственно в медицинском штабе национальной команды.

Глушаков не смог из-за повреждения доиграть матч десятого тура чемпионата России с «Арсеналом» и был заменён в перерыве.

В текущем сезоне 34-летний полузащитник забил шесть мячей в десяти матчах.

Ранее депутат Государственной думы России Роман Терюшков предположил, что Глушаков не успеет восстановиться к матчам сборной.