Терюшков предположил, что Глушаков не успеет восстановиться к матчам сборной

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Депутат Государственной думы России Роман Терюшков не уверен, что полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков примет участие в матчах сборной России в рамках квалификационного турнира чемпионата мира по футболу в октябре.
Терюшков предположил, что Глушаков не успеет восстановиться к матчам сборной
  • РИА Новости

«Сейчас ещё идёт обследование, полноценные результаты ждём к вечеру. К матчу с «Ахматом» он, думаю, восстановится. А относительно сборной пока всё под вопросом, там уже врачи национальной команды будут решать», — цитирует «Спорт-Экспресс» бывшего министра спорта Московской области.

Напомним, что Глушаков не смог из-за повреждения доиграть матч десятого тура чемпионата России против «Арсенала». 34-летний хавбек был заменён в перерыве игры. Предполагалось, что футболист повредил заднюю поверхность бедра.

В текущем сезоне полузащитник забил шесть мячей в десяти матчах. Глушаков не вызывался в сборную России с 2018 года.

Сборная России под руководством Валерия Карпина проведёт тренировочный сбор на базе в Новогорске. 7 октября команда отправится в Казань, где на следующий день сыграет со сборной Словакии. 11 октября Россия в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее в РФС не исключили, что получивший травму защитник «Рубина» Илья Самошников присоединится к сборной перед матчем со Словакией.

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