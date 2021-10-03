В РФС не исключили, что Самошников присоединится к сборной перед матчем со Словакией

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В Российском футбольном союзе (РФС) оценили вероятность участия в октябрьских матчах национальной сборной получившего травму защитника «Рубина» Ильи Самошникова.
В РФС не исключили, что Самошников присоединится к сборной перед матчем со Словакией
  • РИА Новости

«Самошников пропустит первый этап подготовительного сбора национальной команды в Новогорске. При этом не исключено, что он присоединится к сборной России 7 октября, когда команда прилетит в Казань», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

По словам врача сборной Владимира Хайтина, в матче десятого тура чемпионата России с «Нижним Новгородом» Самошников получил травму голеностопного сустава. Тренерским и медицинским штабами сборной совместно с врачами «Рубина» было принято решение оставить футболиста в расположении клуба для полноценного лечения.

«По прибытии сборной России в Казань будет возможность дополнительного осмотра игрока с целью оценки динамики состояния», — сказал Хайтин.

8 октября в Казани сборная России сыграет в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

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