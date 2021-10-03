Отец Черышева — о травме сына: надеялись успеть восстановиться к матчам сборной
- Reuters
«Если честно, надеялись успеть восстановиться к матчам сборной. Но здесь мы предполагаем, а бог располагает», — цитирует Черышева «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что не может назвать точные сроки восстановления.
«Мы люди суеверные, такие вещи не обсуждаем. Здесь очень много нюансов», — добавил Черышев.
По его словам, Денис чувствует себя нормально. Сейчас он тренируется, потихонечку возвращается в общую группу.
30-летний хавбек получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена. Россиянин в сезоне-2021/22 провёл четыре матча, в которых записал на свой счёт одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Черышев начал тренировки по индивидуальной программе.