Отец Черышева — о травме сына: надеялись успеть восстановиться к матчам сборной

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Отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева Дмитрий рассказал о сроках восстановления сына после травмы.
Отец Черышева — о травме сына: надеялись успеть восстановиться к матчам сборной
  • Reuters

«Если честно, надеялись успеть восстановиться к матчам сборной. Но здесь мы предполагаем, а бог располагает», — цитирует Черышева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не может назвать точные сроки восстановления.

«Мы люди суеверные, такие вещи не обсуждаем. Здесь очень много нюансов», — добавил Черышев.

По его словам, Денис чувствует себя нормально. Сейчас он тренируется, потихонечку возвращается в общую группу.

30-летний хавбек получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена. Россиянин в сезоне-2021/22 провёл четыре матча, в которых записал на свой счёт одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Черышев начал тренировки по индивидуальной программе.

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