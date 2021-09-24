El Desmarque: Черышев начал тренировки по индивидуальной программе

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал работать по индивидуальной программе.

Как сообщает El Desmarque, россиянин быстро восстанавливается после травмы, полученной в матче четвёртого тура испанской Примеры против «Осасуны».

Отмечается, что полузащитник сможет сыграть за «Валенсию» после октябрьской паузы на международные встречи национальных команд.

В нынешнем сезоне Черышев провёл четыре игры и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси возобновит тренировки в общей группе команды 25 сентября.