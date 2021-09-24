Le Parisien: Месси возобновит тренировки в общей группе ПСЖ 25 сентября
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Об этом сообщает Le Parisien.
Отмечалось, что аргентинец пропустит матч восьмого тура французской Лиги 1 против «Монпелье», который состоится 25 сентября.
В ПСЖ не хотят рисковать здоровьем нападающего перед встречей второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (28 сентября).
Напомним, что аргентинец получил ушиб левого колена в игре седьмого тура Лиги 1 против «Лиона».
Ранее сообщалось, что Месси не стал пожимать руку главному тренеру ПСЖ Маурисио Почеттино в матче против «Лиона».