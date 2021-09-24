Le Parisien: Месси возобновит тренировки в общей группе ПСЖ 25 сентября

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси возобновит тренировки в общей группе команды 25 сентября.

Об этом сообщает Le Parisien.

Отмечалось, что аргентинец пропустит матч восьмого тура французской Лиги 1 против «Монпелье», который состоится 25 сентября.

В ПСЖ не хотят рисковать здоровьем нападающего перед встречей второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (28 сентября).

Напомним, что аргентинец получил ушиб левого колена в игре седьмого тура Лиги 1 против «Лиона».

Ранее сообщалось, что Месси не стал пожимать руку главному тренеру ПСЖ Маурисио Почеттино в матче против «Лиона».