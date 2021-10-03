Директор по безопасности РПЛ высказался об инциденте с фанатами «Спартака» в Грозном

Директор по безопасности Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин прокомментировал ситуацию с болельщиками «Спартака» во время матча десятого тура чемпионата страны с грозненским «Ахматом».

«У меня есть ощущение, что он (болельщик — RT.) находится в наркотическом опьянении. Находясь в подтрибунном помещении, начал кричать что-то матом в адрес чеченцев. Что касается видео, где полиция стоит, полк Кадырова, там просто они окружили его, чтобы врачи там оказали помощь. Никто его не бил дубинками. Я пытался смотреть видео это — никто его пальцем не трогал. Я как раз там присутствовал, на этом матче, могу подтвердить», — цитирует Мейтина «РБ Спорт».

Он также не стал называть фамилию фаната, так как при нём не было документов и не видит в этом смысла. По его словам, разбираться должна непосредственно полиция.

«Это житель города Москвы. На вид ему лет 30. С ним сложно разговаривать, он требует выпить, закусить. Делегат записал про эту ситуацию, но КДК не будет разбираться. Это локальный эпизод», — добавил Мейтин.

Во время игры в сети появилась информация, согласно которой сотрудники полка Кадырова избили двух болельщиков «Спартака» в подтрибунном помещении. Кроме того, было опубликовано видео, на котором якобы показан инцидент.

Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». «Спартак» обыграл хозяев со счётом 1:0.

Ранее представитель полка Кадырова рассказал об инциденте с болельщиками «Спартака».