Представитель полка Кадырова рассказал об инциденте с болельщиками «Спартака»

Представитель полка Кадырова рассказал подробности об инциденте с болельщиками «Спартака» во время матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

«Произошла стычка небольшая. Никто их не бил, их просто увезли со стадиона. Пошутили над Аллахом? Да, сейчас с ними беседу проведут и вернут на стадион. Им же возвращаться ещё в Москву надо. Ничего им не будет», — цитирует представителя полка Кадырова «Спорт-Экспресс».

Во время игры в сети появилась информация, согласно которой сотрудники полка Кадырова избили двух болельщиков «Спартака» в подтрибунном помещении. Кроме того, было опубликовано видео, на котором якобы показан инцидент.

Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». «Спартак» обыграл хозяев со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что РПЛ будет расследовать инцидент с фанатами «Спартака» на матче в Грозном.